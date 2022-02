Strade pericolose e incidenti a Bonagia, raccolta firme per chiedere dissuasori

Dopo l'ultimo incidente che è costato la vita a un motociclista, il comitato Bonagia torna a chiedere maggiore sicurezza sulle strade del quartiere palermitano e domani, domenica 13 febbraio, dalle 9.30 alle 12:30, in viale Placido Rizzotto, organizza un presidio per la raccolta di firme per una petizione popolare che punta all'installazione di dissuasori in viale Placido Rizzotto e in via Nicolò Azoti. Al presidio, organizzato da Francesco Pilo, Santi Raineri e Giuliana Sgroi del comitato 'Bonagia non si arrende', saranno presenti anche il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo Igor Gelarda e la consigliera di circoscrizione Maria Pitarresi.

Fonte: Adnkronos