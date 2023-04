La morte del diciottenne in viale Strasburgo: "Al momento dell'incidente nessun impatto con l'auto"

Le telecamere hanno ripreso l'incidente in cui ha perso la vita Gabriele Aserio, 18 anni, lo scorso 25 marzo, ma dalle immagini acquisite dagli investigatori non risulterebbe alcun contatto tra lo scooter su cui il ragazzo viaggiava con un amico e l'auto che percorreva negli stessi istanti viale Strasburgo, indicata da alcuni testimoni e visibile anche nei video. La causa del sinistro, quindi, resta ancora tutta da chiarire e nelle prossime ore gli inquirenti potrebbero sentire proprio l'altro giovane - ancora ricoverato in ospedale ma che non sarebbe più in pericolo di vita - nella speranza che ricordi qualcosa e che possa fornire indicazioni utili per le indagini.

Per capire meglio quale sia stato l'eventuale ruolo dell'auto nell'incidente si sta cercando di ricostruire, attraverso tutte le telecamere utili, il suo percorso. Non è escluso, infatti, che lo scooter di Aserio possa essere stato disturbato in una fase precedente al momento in cui era andato poi a schiantarsi contro un albero. Dell'automobilista - che rischia comunque di essere indagato per omissione di soccorso - per non c'è alcuna traccia.

Su disposizione del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Maria Forti, che coordinano l'inchiesta, si stanno facendo anche accertamenti per verificare quali fossero le condizioni della strada e dell'asfalto in quel tratto di viale Strasbrugo al momento del sinistro per capire se a provocarlo possa essere stata una buca o un avallamento.