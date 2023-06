Il diciottenne morto nell'incidente in viale Strasburgo, l'amico che era con lui: "Non ricordo nulla..."

La sua testimonianza avrebbe potuto essere molto utile per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Gabriele Aserio, di appena 18 anni, lo scorso 25 marzo in viale Strasburgo, all'altezza di via Belgio. Purtroppo però, l'amico che era con la vittima sullo scooter, rimasto gravemente ferito anche lui, non ricorda assolutamente nulla dell'impatto e di quella notte.

Il giovane è stato sentito nei giorni scorsi dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Maria Forti che coordinano l'indagine, tuttora a carico di ignoti, per omicidio stradale. Dai filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo in percorso compiuto dai due ragazzi intorno alle 4.30 di quella notte, mentre tornavano da una festa, non sarebbero emersi elementi utili a chiarire i contorni del sinistro.

Inizialmente si era parlato di un'auto che avrebbe potuto urtare lo scooter della vittima e il cui guidatore sarebbe fuggito senza prestare alcun soccorso, pur vedendo il mezzo con i due ragazzi finire contro un albero. Ma dalle immagini visionate dagli inquirenti non emergerebbero contatti tra la macchina e lo scooter e, anzi, sembrerebbe che l'automobilista non avrebbe avuto neanche la visuale sufficientemente libera per poter vedere i giovani a terra. Questa persona non si è mai presentata alle forze dell'ordine.

Al momento capire se ci siano delle responsabilità rispetto alla morte del diciottenne resta quindi molto difficile e sarebbe utile che se qualcuno ha assistito alla scena o è passato da quelle parti quella notte si facesse avanti per fornire eventuali informazioni utili agli investigatori.