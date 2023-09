Dario Farrauto travolto e ucciso da una volante: la Procura chiede la condanna per due poliziotti

Ad oltre sei anni dal terribile incidente in cui perse la vita Dario Farrauto, 30 anni, titolare del "Mod Cafè" di via Bara all'Olivella, investito da una volante della polizia mentre in Vespa - e col semaforo verde - attraversava l'incrocio tra via Sammartino e via Dante, oggi pomeriggio c'è stata finalmente la requisitoria della Procura, che ha chiesto al giudice monocratico Daniela Vascellaro la condanna dei due agenti che erano sul mezzo della questura.

Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Alfredo Gagliardi, nello specifico, hanno invocato 3 anni e 4 mesi di reclusione per Battista Cono, che guidava la volante e risponde di omicidio stradale, delle lesioni provocate all'amico che era in sella con Farrauto, Luca La Russa, e di falso, e 2 anni e mezzo per Salvatore Giustiniani, che è accusato solo di aver falsificato la relazione di servizio dopo l'incidente.

Alla prossima udienza la parola passerà all'avvocato Giuseppe Sceusa, che rappresenta la famiglia della vittima, parte civile nel processo, e successivamente anche ai difensori degli imputati, rispettivamente gli avvocati Ninni Reina e Giuseppa Lo Vasco. L'incidente era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed il video è stato analizzato anche durante il dibattimento.

In base ad una consulenza, la Procura sostiene che i poliziotti (che hanno spiegato che in quel momento erano in emergenza) non avrebbero attivato per tempo le sirene e non avrebbero rallentato nell'incrocio quella notte del 9 giugno del 2017, nonostante per loro, che erano in via Dante, il semaforo fosse rosso. Per l'accusa, la volante sarebbe arrivata "a circa 80 chilometri orari", rendendo inevitabile l'impatto, e le sirene della sarebbero state attivate "solo circa 1,7 secondi prima di scontrarsi" con la Vespa di Farrauto, che stava transitando col verde.

Diverse le tesi della difesa degli imputati, secondo cui il mezzo della polizia avrebbe "sicuramente" rallentato, anche se dal video non è possibile vederlo, e le sirene sarebbero state attivate "4 o 5 secondi prima dell'impatto". Per i due poliziotti inoltre sarebbe stato "impossibile" vedere l'arrivo della Vespa. Per il consulente di Cono l'incidente sarebbe avvenuto a "59 chilometri orari" e il mezzo su cui viaggiava il giovane sarebbe andato a "53 chilometri orari" e sarebbe stata proprio la Vespa a scontrarsi con la volante e non quest'ultima ad investirlo. Per le difese, inoltre, la vittima - anche se aveva il verde - avrebbe comunque dovuto rallentare, sia perché si trovava in un incrocio, sia perché avrebbe avuto il tempo di sentire le sirene.

Alla scorsa udienza, che si è tenuta il 17 maggio, i due imputati hanno reso dichiarazioni spontanee, come aveva raccontato PalermoToday: "Sono un padre anch'io, ho due bambini, e prima di tutto voglio esprimere la mia vicinanza al dolore della famiglia Farrauto, comprendo l'immenso dolore", aveva detto Giustiniani. Una deposizione straziante la sua, più volte rotta dal pianto. Cono aveva respinto l'accusa di aver falsificato la relazione di servizio: "Non volevo affermare il falso, mi sarò espresso male per le condizioni in cui ero, ma non ho mentito e questa accusa per me è un'offesa al mio onore di poliziotto e di uomo. Confermo che il collega ha rallentato...". E aveva aggiunto: "Subito dopo l'incidente stavo così male, guardavo i miei figli e pensavo a quel ragazzo...".