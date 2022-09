Scontro tra due auto all'incrocio tra via Roma e via Napoli, un ferito

Scontro tra due auto in via Roma, proprio all'incrocio con via Napoli. Uno degli automobilisti è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso, dove gli è stato assegnato un codice verde.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che stanno eseguendo i rilievi. L'incidente è avvenuto intro alle 4.45, ma ancora intorno alle 8 il traffico in via Roma risultava rallentato.