Si laurea poche ore dopo un incidente: "Io proclamato dottore mentre mi trovavo su una barella al Policlinico"

La voglia di laurearsi è stata più forte delle ferite subite dopo un incidente stradale per Dario Matranga, 34 anni, che mercoledì è stato proclamato dottore in Servizi giuridici per l'impresa mentre si trovava al pronto soccorso del Policlinico.

La mattina - poco prime delle 11 - l'impatto fra il suo vespone e un'auto, che avrebbe improvvisamente effettuato un'inversione a "U" in via Roma, all'altezza di Lidl; il pomeriggio - alle 16,30 - la proclamazione al termine di un percorso di studi affrontando con tanti sacrifici.

Subito dopo aver appreso la notizia dell'incidente, l'Università aveva deciso di posticipare la laurea di Matranga a settembre. Lui però, malgrado fosse in una barella all'ospedale, ha chiesto di potersi collegare in videoconferenza con la commissione esaminatrice. "Nell'incidente - racconta a PalermoToday il 34enne, papà di una bambina di appena 11 mesi - il mio telefono si è rotto, così ho domandato in prestito un iPad al personale sanitario. Dalla saletta 'codice rosso' ho potuto conseguire la laurea triennale".

E dire che Matranga, dopo essere stato travolto, aveva perso i sensi. "I soccorsi, fortunatamente, sono stati immediati e alle 11,15 ero già in ospedale. Il mio turno al pronto soccorso è toccato pochi minuti prima della laurea, ma ho chiesto ai dottori di posticipare di qualche minuto la visita". Così Matranga, che oggi parla dal divano di casa: "Inizialmente - prosegue - si temeva una frattura alle gambe, mi hanno dimesso con una prognosi di 20 giorni. A breve dovrò fare una risonanza magnetica per una sospetta rottura dei legamenti. Nonostante il dolore sono felice di poter raccontare questa avventura da film e che non sia successo qualcosa di più grave".

I festeggiamenti, al momento, sono rimandati. "Ero in giro con il mio vespone proprio per gli ultimi preparativi in vista della laurea. Dovevo ritirare la tesi al centro stampa e la torta in pasticceria da portare alla sala banchetti che avevo prenotato. Non è stato possibile fare niente di ciò. In questa storia, c'è però un lieto fine che fa passare in secondo piano l'incidente. Per stappare lo champagne non mancherà tempo", conclude Matranga.