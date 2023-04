L'incidente con due bimbi feriti allo Zen, pestato l'automobilista coinvolto

Non solo i due bimbi di due anni e di 8 mesi, anche l'automobilista coinvolto nell'incidente stradale avvenuto ieri in via Patti, allo Zen, si trova ricoverato in ospedale. L'uomo, secondo quanto riporta Ansa.it, è stato picchiato dai parenti dei bambini che si sono scagliati anche contro i sanitari del 118 e l'ambulanza che è stata pesantemente danneggiata.

I due bambini sono sotto osservazione a Villa Sofia, avrebbero riportato entrambi un trauma cranico, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'uomo che era alla guida dell'altra vettura è stato invece trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia. Le sue condizioni sarebbero serie, ma anche lui non rischierebbe la vita. Sull'incidente e su quanto accaduto successivamente sono in corso indagini da parte della polizia.