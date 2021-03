Zona Oreto, dopo l'incidente scatta il pestaggio: aggrediti due uomini

E' successo sabato pomeriggio, all'incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Cosmo Guastella. Ad avere la peggio sono stati due romeni di 36 e 27 anni, picchiati dai tre occupanti dell'altro mezzo coinvolto nello scontro. Sull'episodio indaga la polizia

Un banale scontro fra due auto si è concluso con una violento pestaggio. E’ accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 17, all’incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Cosmo Guastella, in zona Oreto. Ad avere la peggio sono stati un uomo di 36 anni e un ragazzo di 26, entrambi romeni, che dopo una breve ma accesa discussione sarebbero stati picchiati dai tre occupanti dell’altro mezzo coinvolto nell'incidente.

Dopo l'aggressione qualcuno ha chiamato la polizia che è intervenuta con alcune volanti, anticipando il sopralluogo del personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi su alcune tracce ematiche. "C’era molto sangue per terra", racconta una residente. Sull’episodio indaga la polizia che sta cercando elementi, tra le dichiarazioni delle vittime e i video ripresi da alcune telecamere di sicurezza, per risalire all'identità dei responsabili e chiarire i contorni della vicenda.