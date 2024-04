Dario Farrauto travolto e ucciso da una volante: dopo sette anni condannato il poliziotto alla guida

A quasi sette anni dal terribile incidente in cui perse la vita Dario Farrauto, 30 anni, titolare del Mod Cafè di via Bara all'Olivella, investito da una volante della polizia mentre in Vespa - e col semaforo verde - attraversava l'incrocio tra via Sammartino e via Dante, oggi pomeriggio è arrivata finalmente la sentenza di primo grado: il giudice della quarta sezione tribunale monocratico Daniela Vascellaro ha deciso di condannare per omicidio stradale Battista Cono, che guidava il mezzo della polizia, e invece di assolvere sia lui che il suo collega Salvatore Giustiniani dall'accusa di falso.

A Cono, per il quale il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Alfredo Gagliardi avevano chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi, sono stati inflitti due anni. L'imputato rispondeva anche delle lesioni gravissime provocate all'amico della vittima, Luca La Russa, che era in sella con lui sulla Vespa, ma il giudice ha dichiarato il non doversi procedere per assenza di querela da parte del giovane. A Cono è stata anche inflitta la pena accesoria della sospensione della patente per un anno. Per Giustiniani, che è stato del tutto scagionato dall'accusa di aver falsificato la relazione di servizio dopo l'incidente, i pm avevano invocato 2 anni e mezzo. Gli imputati sono difesi rispettivamente dagli avvocati Ninni Reina e Giuseppa Lo Vasco.

Nel processo la famiglia di Farrauto si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Sceusa. Il giudice ha riconosciuto il diritto dei parenti della vittima al risarcimento che dovrà essere quantificato in sede civile, ma ha disposto il pagamento di una provvisionale di 300 mila euro.

L'incidente avvenne la notte del 9 giugno del 2017. I poliziotti hanno sempre sostenuto che al momento dell'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso sarebbero stati in emergenza. Secondo una consulenza della Procura, però, mentre percorrevano via Dante non avrebbero attivato le sirene e non avrebbero rallentato in prossimità di via Sammartino, dove invece Farrauto e l'amico stavano passando con il verde. Per l'accusa, la volante su cui si trovavano gli imputati sarebbe arrivata "a circa 80 chilometri orari", rendendo quindi inevitabile l'impatto con la Vespa, e le sirene sarebbero state attivate "solo circa 1,7 secondi prima di scontrarsi" con il mezzo sul quale si trovavano i due ragazzi.

Diverse le tesi della difesa, secondo cui la volante avrebbe "sicuramente" rallentato, anche se dalle immagini riprese da una telecamere di sorveglianza vicina all'incrocio non è possibile vederlo, e le sirene sarebbero state attivate "4 o 5 secondi prima dell'impatto". Per i poliziotti, inoltre, sarebbe stato "impossibile" vedere l'arrivo della Vespa. Per il consulente di Cono, il mezzo della polizia avrebbe viaggiato a "59 chilometri orari" al momento dell'incidente e quello della vittima a "53 chilometri orari" e sarebbe stata la Vespa di Farrauto a scontrarsi con la volante e non quest'ultima ad investire il giovane. Inoltre, sempre secondo gli avvocati, la vittima - anche se aveva il semaforo verde - avrebbe comunque dovuto rallentare, sia perché si trovava in un incrocio, sia perché avrebbe avuto il tempo di sentire le sirene.

I poliziotti - come aveva raccontato PalermoToday - avevano reso dichiarazioni spontanee all'udienza del 17 maggio dell'anno scorso: "Sono un padre anch'io, ho due bambini e prima di tutto voglio esprimere la mia vicinanza al dolore della famiglia Farrauto, comprendo l'immenso dolore", aveva detto Giustiniani. Una deposizione straziante la sua, più volte rotta dal pianto. Cono aveva respinto l'accusa di aver falsificato la relazione di servizio dopo l'incidente: "Non volevo affermare il falso, mi sarò espresso male per le condizioni in cui ero, ma non ho mentito e questa accusa per me è un'offesa al mio onore di poliziotto e di uomo... Subito dopo l'incidente stavo così male, guardavo i miei figli e pensavo a quel ragazzo...".