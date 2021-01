Via Sampolo, scivola da un'impalcatura e cade: gamba rotta per un 58enne

Avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su un’impalcatura cadendo da un’altezza di 4 metri. E’ accaduto ieri pomeriggio in un cantiere di via Sampolo, nel tratto vicino a piazza Giachery, dove i sanitari del 118 hanno soccorso un 58enne e lo ha portato all’ospedale Civico per accertamenti. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo non si sarebbe accorto di un pedana del ponteggio mancante. A causa del violento impatto l'uomo, dipendente della ditta appaltatrice che sta eseguendo alcuni lavori in uno stabile, ha riportato la frattura di una gamba. Indagini in corso per chiarire meglio la dinamica e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.