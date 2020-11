Incidente mentre lavora la terra, pensionato si ribalta con un trattore

Pensionato si ribalta con un trattore. L’incidente è avvenuto ieri in una campagna tra Bompietro e Blufi dove un pensionato di 89 anni è stato soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale di Petralia Sottana. Le sue condizioni sono apparse delicate: la prognosi resta per il momento riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana che indagano per ricostruire la dinamica. Da chiarire cosa abbia provocato il ribaltamento a seguito del quale l’uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo.