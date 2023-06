Incidente nel porto di Ustica, un traghetto finisce contro la banchina

Piccolo incidente per il traghetto 'Sibilla' che collega Palermo a Ustica. Durante le fasi di attracco al porto della piccola isola stamani, intorno a mezzogiorno, la nave ha urtato contro la banchina. Non si registrano feriti. "Vorrei tranquillizzare tutti, non c'è nessun allarme, solo qualche disagio per i passeggeri - dice all'Adnkronos il sindaco, Salvatore Militello - in attesa di partire. Si tratta di incidenti che possono accadere ma la situazione è sotto controllo. Attendiamo i tecnici del Rina per stabilire se la nave può ripartire". Il primo cittadino ha spiegato che l'imbarcazione ha riportato solo "una piccola ammaccatura sul lato sinistro, a poppa, sopra la linea di galleggiamento". Solo dopo l'ispezione dei tecnici, però, la nave potrà eventualmente riprendere il largo. Sul posto è intervenuto il personale della guardia costiera.