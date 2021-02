Tir si ribalta in autostrada fra Termini e Trabia: autista ferito, traffico deviato

Il camionista è in gravi condizioni. Il traffico in direzione Palermo è stato smistato sulla statale 113, perché il carico che trasportava il mezzo ha invaso la carreggiata. In azione il personale di Anas, del 118 e delle forze dell'ordine