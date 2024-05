La friggitoria in via La Marmora, l'amore per le moto: la vita di Nino che si è fermata nel curvone dello Zen

Era un motociclista esperto che negli anni aveva posseduto diverse Bmw e proprio mentre si trovava alla guida di una delle sue passioni, una R80 con sella rossa, ha trovato la morte. Proseguono le indagini sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio e in cui ha perso la vita Antonino Crivello (Nino per gli amici), 61 anni, deceduto a causa di un violento schianto avvenuto in viale Sandro Pertini, nel quartiere Zen. Una tragedia per la sua famiglia che già in passato aveva dovuto affrontare un altro lutto improvviso: il fratello Giacomo Crivello infatti a metà degli anni Settanta venne ammazzato a 22 anni con diversi colpi di pistola in via Marchese di Roccaforte.

La moto trovata appoggiata al guardrail

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. A segnalare l'accaduto sarebbero stati alcuni passanti che non avrebbero assistito direttamente alla scena ma avrebbero visto Crivello a terra, ormai esanime, e la sua moto a oltre 10 metri dal punto in cui sarebbe stato sbalzato dalla sella. Nonostante l'arrivo del 118, però, per lui non c'è stato nulla da fare e i sanitari si sarebbero dunque limitati a constatarne il decesso. Gli agenti dell'Infortunistica, arrivati poco dopo, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro in cui, almeno per il momento, non sembrerebbero coinvolti altri mezzi.

I vigili hanno effettuato i rilievi per capire cosa abbia causato l'incidente avvenuto all'inizio del curvone di viale Sandro Pertini. Sull'asfalto sarebbero state individuate delle tracce, non classificate nitidamente come segni di frenata, che porterebbero a pensare che l'uomo, alla fine del rettilineo che stava percorrendo, abbia perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail su cui è stata trovata poggiata la moto. Qualcuno l'ha rialzata o la corsa della R80, trovata a 10-15 metri dal cadavere, si è conclusa proprio contro le barriere metalliche che si trovano sul margine sinistro della carreggiata?

Gli agenti dell'Infortunistica hanno avviato gli accertamenti per chiarire la vicenda e acquisito le immagini di numerose telecamere installate in zona che potrebbero fornire un contributo fondamentale. La polizia municipale ha inoltre individuato un testimone, il cui racconto è ancora al vaglio, che sembrerebbe confermare la circostanza secondo cui non ci sarebbero altre auto o moto coinvolte. Un'altra delle ipotesi è quella di un malore che potrebbe avrebbe colpito l'esperto motociclista prima che affrontasse la curva.

Sul posto è intervenuto il medico legale che ha ispezionato il cadavere, poi affidato alle onoranze funebri e riconsegnato alla famiglia dopo il via libera del magistrato di turno che non avrebbe ravvisato la necessità di sottoporre Crivello all'autopsia. Una volta analizzate le immagini delle telecamere installate nella zona di viale Sandro Pertini sarà possibile avere un quadro chiaro sull'incidente costato la vita al 61enne. Ancora da stabilire il giorno e la chiesa in cui verrà celebrato il funerale.

La friggitoria in via La Marmora

Antonino Crivello, persona molto conosciuta in città, aveva gestito per anni una friggitoria di famiglia in via La Marmora, nella stessa zona in cui il padre aveva una pescheria. Per vicissitudini varie il 61enne non aveva più quel locale ma continuava a lavorare come fornitore per produrre panelle, crocchè e altro da distribuire nelle attività della città. Lo stesso lavoro lo faceva all'epoca Giacomo Crivello, il fratello ucciso nel 1976 a colpi di pistola tra via Marchese di Roccaforte e via Sampolo, poco dopo aver lasciato la sua fidanzata a casa. Quello fu il quattordicesimo omicidio di quell'anno in una Palermo che aveva il "grilletto facile".