Incidente a Villagrazia di Carini, auto si schianta e va a fuoco: grave una diciottenne

Si schiantano con l'auto contro un muretto e il mezzo a va a fuoco. Tre giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 alle 6 di stamattina a seguito di un incidente avvenuto sulla strada statale 113, nel tratto tra Villagrazia di Carini e il Bivio Foresta. Ad avere la peggio una diciottenne che è stata portata al Trauma center di Villa Sofia per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L'impatto è stato segnalato intorno alle 5.30. I tre ragazzi - la diciottenne e due amici di 16 e 20 anni - si trovavano a bordo di una Toyota Yaris che, per cause ancora da accertare, avrebbe sbattuto con contro un muretto. Dopo l'impatto l'auto è andata in fiamme, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Carini per domare il rogo.

Le ambulanze hanno portato i tre giovani al pronto soccorso, dove sono entrati in codice rosso. A destare preoccupazioni le condizioni considerate critiche della ragazza che, stando ai primi accertamenti, avrebbe riportato un trauma toracico, un trauma addominale e una lesione a livello vertebrale. Dopo la Tac la diciottenne è stata infatti portata subito in sala operatoria.

A ricostruire la dinamica dell'incidente, anche per chiarire l'eventuale coinvolgimento di un secondo mezzo che potrebbe essere scappato dopo l'accaduto, sono i carabinieri della compagnia di Carini arrivati all'alba per eseguire i rilievi stradali.