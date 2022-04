Incidente in autostrada a Villagrazia di Carini, un morto e tre feriti

Un operaio morto e altri tre feriti. E' il tragico bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 16.30 sull'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. Per soccorrere i quattro uomini, che stavano rientrando a bordo di un furgoncino da Alcamo dopo una giornata di lavoro, è stato necessario l'intervento del 118 che, oltre a inviare le ambulanze, ha attivato l'elisoccorso per prelevare i feriti e portarli d'urgenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per deviare il traffico verso Cinisi. Traffico regolare in direzione Trapani. (Articolo in aggiornamento)

