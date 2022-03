Incidente a Villabate, si schianta contro un'auto parcheggiata: morto un uomo di 39 anni

Schianto mortale a Villabate. Un uomo di 39 anni, Salvatore Scirè, ha perso la vita questa mattina dopo un incidente avvenuto in viale Europa, all'altezza del civico 54. Per cause ancora da accertare l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, una Volkswagen Golf di colore grigio, andando a sbattere con violenza prima contro un'altra macchina parcheggiata e poi contro il muro di un'attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è stato segnalato al 112 da passanti e residenti, alcuni dei quali svegliati poco dopo le 6 dal violento schianto. A ricostruire la dinamica saranno gli agenti della polizia municipale di Villabate che hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere. Da chiarire la presenza di eventuali testimoni. Stando alle prime informazioni, oltre alla Golf sulla quale Scirè viaggiava da solo, risultano coinvolti altri tre mezzi che però erano tutti parcheggiati. Il 39enne, nato a Palermo ma residente da lungo tempo a Villabate, lascia la moglie e due bambini piccoli.