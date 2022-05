Sangue sulle strade

/ Corso Vittorio Emanuele

Incidente a Villabate, pedone investito da uno scooter: morto un uomo di 55 anni

A perdere la vita è stato Mohamed Boudara, di origini marocchine, travolto in corso Vittorio Emanuele dal mezzo guidato da un diciannovenne. Nonostante l'intervento del 118 e il trasporto in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare