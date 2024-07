L'incidente di Villabate e la morte della bambina di 3 anni, genitori indagati per omicidio stradale

Se da una parte sono ancora attesi i risultati dei test tossicologici, che serviranno a chiarire se il padre della bambina morta a Villabate avesse bevuto o assunto droghe prima di mettersi al volante, dall'altra emerge un altro dato rilevante: la patente gli era stata revocata nel 2013 per "mancanza di requisiti morali" e da allora non l'aveva più conseguita. Adesso sia lui che la madre della bambina di 3 anni morta nell'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in via Natta, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. La macchina su cui viaggiavano, sulla quale sono in corso gli accertamenti per escludere guasti o problemi meccanici, è stata sequestrata mentre la salma della piccola è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia.

Secondo quanto ricostruito sinora dai carabinieri, la famiglia - composta da padre, madre e due bambini - stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata fuori. Intorno alle 3.30, arrivati in via Giulio Natta, la macchina sulla quale viaggiavano i quattro, una Volkswagen Polo, è finita fuori strada in prossimità di una curva. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo alla piccola che pare si trovasse in braccio alla madre, seduta nel sedile anteriore. Pressoché illesi i genitori e l'altro figlio, anche lui di 3 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze, ma per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri, allertati successivamente, hanno raggiunto il Buccheri La Ferla dove l'uomo, un quarantenne, è stato accompagnato per essere sottoposto al prelievo del sangue.

I militari dell'Arma hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica ascoltando i genitori, entrambi sotto choc, ed effettuando i rilievi nella curva dove si è verificata la tragedia. Tanti gli interrogativi ai quali investigatori e Procura cercheranno di dare una risposta. Il primo è quello relativo all'esame tossicologico, che servirà a chiarire in quali condizioni fosse l'uomo al momento dell'impatto. Aveva bevuto? Aveva assunto droghe? Un altro aspetto da chiarire riguarda i ruoli precisi: l'uomo era alla guida? Perché la moglie, seduta al suo fianco, teneva la bimba in braccio invece di usare un seggiolino? L'altro bambino, come previsto dal Codice della strada per i più piccoli, si trovava invece nel sedile posteriore, con la cintura inserita e nell'apposita seduta? Un altro capitolo invece riguarda le condizioni dell'auto visto che tra le ipotesi, attualmente non confermata da alcun riscontro, c'è quella del guasto tecnico all'impianto frenante che non avrebbe permesso all'uomo di rallentare una volta arrivato in prossimità della curva.

L'ultimo tema riguarda sempre il quarantenne. Da accertamenti eseguiti in diverse banche dati è emerso che l'uomo avesse conseguito la patente nel 2004, con prima scadenza nel 2014. Un anno prima, però, il titolo di guida gli era stato revocato per "assenza di requisiti morali". Anche se ancora non è chiaro la motivazione dettagliata. Ciononostante avrebbe continuato a guidare anche se, nel 2019, è stato sorpreso al volante di una Citrones Xsara senza assicurazione, motivo per cui il mezzo era stato sequestrato e portato nel deposito di un custode giudiziario.

"Non può esistere consolazione - ha scritto su Facebook zia della vittima, sorella del quarantenne - per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l'anima. Una vita innocente e pura, una splendida principessa dai grandi occhi azzurri. 'E' la tua fotocopia', mi dicevano. Il sole della famiglia, non può spegnersi così. Ho sempre creduto in Dio, in un Dio buono che protegge... Ma ultimamente, alla luce di tutte le tragedie che accadono, mi chiedo perché a rimetterci siano sempre più spesso i buoni e gli innocenti. Perché non vengono protetti dal nostro Dio? Vivrai sempre nei nostri cuori angelo bello", conclude la donna che è anche consigliere comunale a Villabate.

Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara: "La comunità - dice - ha subito un duro colpo. Siamo davvero rattristati ed è un momento particolare. A parte le responsabilità, che dovranno ancora accertate, in questo momento piangiamo una bambina di 3 anni e dobbiamo stare vicino al fratellino e alla madre".