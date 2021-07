/ Viale Strasburgo

Rimorchio si stacca da un tir: tragedia sfiorata in viale Strasburgo

L'incidente è avvenuto all'altezza di via Ingegneros: il semirimorchio, per cause ancora da accertare, si è staccato dalla motrice ed è finito contro un palo. Vigili del fuoco al lavoro per spostare il mezzo, rallentamenti al traffico in tutta la zona