Incidente in viale Regione, scontro fra auto: due giovani in ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 5 di stamattina in viale Regione Siciliana, nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza di Villa Serena. A scontrarsi una Toyota Yaris guidata da un 53enne, rimasto illeso, e una Opel Astra guidata da un ventenne (D. M. le iniziali). Accanto a lui, nel sedile passeggero, R. A., 18 anni. I due amici sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al Civico per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione l'Opel Astra guidata dal ventenne, dopo essere entrata in contatto con l'altro mezzo, avrebbe fatto diverse carambole prima di finire contro il guardrail riportando seri danni nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno ascoltato i due automobilisti ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Richiesti gli esami tossicologici e l'alcol test per entrambi i conducenti.

Un altro incidente si era verificato alcuni giorni fa nel primo tratto dell'autostrada Palermo-Mazara, direzione Trapani, Una donna incinta di 40 anni si è ribaltata con un'utilitaria all'altezza dello svincolo per Tommaso Natale-Sferracavallo. L'automobilista è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia stradale prima di essere portata con un'ambulanza al Cervello per accertamenti. Per lei fortunatamente solo tanta paura e qualche escoriazioni.