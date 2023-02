Incidente in viale Regione, tamponamento fra tre mezzi: un ferito

A meno di 24 ore dallo scontro mortale di ieri, in cui ha perso la vita un uomo di cinquant’anni, un nuovo tamponamento sulla circonvallazione. Un altro incidente infatti è avvenuto questa mattina in viale Regione, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all’altezza di Villa Serena. Il bilancio è di tre mezzi coinvolti e un ferito, un automobilista che è stato soccorso dal 118 e portato a Villa Sofia dov’è entrato in codice verde.

Dopo lo scontro il traffico è andato in tilt, costringendo la polizia municipale a inviare sul posto diverse pattuglie sia per effettuare i rilievi sia per gestire la viabilità. Sono state registrate lunghe code ma, una volta rimossi i mezzi, la circolazione è tornata lentamente alla normalità.

Proprio ieri pomeriggio in viale Regione ha perso la vita un autotrasportatore di 50 anni, Emanuele Grupposo, residente ad Altavilla. Secondo quanto ricostruito l’uomo, che si trovava alla guida di uno dei furgoni di un’azienda dolciaria di Castelbuono, avrebbe tamponamento violentemente un camion della Reset. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per lui non c’era più niente da fare.

La salma del cinquantenne è stata trasferita in obitorio mentre il conducente dell’altro mezzo coinvolto è stato portato al Policlinico per essere sottoposto ad alcuni esami. Sono stati richiesti inoltre alcol e drug test per verificare le sue condizioni al momento dello scontro. L’Infortunistica ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e chiarire se il camion della Reset fosse bloccato nel traffico o in movimento.