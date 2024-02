Raffica di incidenti: auto si ribalta in viale del Fante, tamponamenti e caos in viale Regione

Tre incidenti, quasi in rapida sequenza, hanno fatto sprofondare nel caos il traffico sulla circonvallazione. Sono state ore difficili per gli automobilisti in viale Regione che oggi sono rimasti imbottigliati a lungo a causa di tre diversi scontri. Nel primo, avvenuto nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza dello svincolo per via Belgio, sono stati coinvolti quattro mezzi: un veicolo commerciale leggero, due auto e uno scooter. Almeno quattro i feriti, nessuno di loro però in gravi condizioni.

Altri due incidenti si sono invece verificati nella carreggiata opposta. Uno all'altezza di piazzale Giotto, e l'altro non lontano dal maxi tamponamento. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, alcune pattuglie dei carabinieri, che hanno fornito supporto per la viabilità, e altre della polizia municipale che si è occupata anche di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dei vari scontri per liberare quanto prima la strada.

Un quarto incidente è avvenuto invece in viale del Fante. A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione, due auto che viaggiavano dalla Palazzina Cinese in direzione stadio. Per cause ancora da accertare un automobilista si è ribaltato con una Fiat Panda all'altezza di Case Rocca ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Coinvolta anche una Citroen C3 e un terzo veicolo in sosta. Il conducente ferito è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno portato nel vicino ospedale di Villa Sofia. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.