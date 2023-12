Un incidente in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Trabucco, ha causato disagi al traffico. A scontrarsi una minicar e un'auto. Nessuna conseguenza per i coinvolti. La dinamica sulla quale indagano i vigili dell'Infortunistica stradale è ancora da ricostruire. Nessuna conseguenza per i coinvolti.

Diversi gli automobilisti che nell'ora di punta per andare al lavoro o per accompagnare i figli a scuola si sono ritrovati imbottigliati sia sulla carreggiata laterale di viale Regione, all'altezza del Cervello, sia nelle strade di Cruillas. I due mezzi sono stati comunque rimossi attorno alle 8.15 e la circolazione veicolare è tornata alla normalità.