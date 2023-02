Tre incidenti in sequenza in viale Regione, coinvolte 5 auto: 4 feriti, uno è grave

Tre tamponamenti in rapida sequenza con cinque veicoli coinvolti e quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni. E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 20.30 di ieri in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Catania, all'altezza di via Pitrè. Ad avere la peggio è stato il conducente di un'Alfa Giulietta, un uomo di 65 anni, che è stato trasportato d'urgenza al Civico dove si trova tuttora in prognosi riservata. Per gestire il traffico e consentire i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa, provocando rallentamenti e lunghe code per oltre un'ora.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, le prime auto a scontrarsi sono state un'Audi guidata da un 34enne e la Giulietta. Un impatto lieve dopo il quale i due automobilisti sarebbero scesi per scambiarsi i dati e denunciare l'incidente alle rispettive assicurazioni. Mentre i due discutevano sono arrivate però una Ford Ka, una Renault Scenic e una Mercedes A180. I tre automobilisti - in ordine di 33, 40 e 50 anni - avrebbero travolto in due momenti diversi i mezzi già fermi e gli automobilisti che stavano facendo la constatazione amichevole.

In pochi secondi sulla circonvallazione è scoppiato il caos e sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Intorno alle 23 i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati rimossi e la circolazione è tornata alla normalità.