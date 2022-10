Incidente in viale Regione, tamponamento fra tre auto: due feriti gravi

Tamponamento fra tre auto sulla Circonvallazione. L'incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 20.30, in viale Regione, all’altezza della rotonda Oreto. Ad avere la peggio sono stati due dei tre automobilisti coinvolti: un cinquantatreenne, S. F., che guidava un’Alfa Romeo Mito, e una cinquantanovenne, G. T., che invece si trovava al volante di una Opel Meriva. Illeso invece un ragazzo di 22 anni che viaggiava a bordo di una Fiat 500.

Secondo una prima ricostruzione, i tre automobilisti stavano percorrendo viale Regione, in direzione Trapani, quando uno di loro avrebbe azzardato una manovra di sorpasso. Per cause da accertare si è innescata una violenta carambola che ha ridotto le auto, finite contro i guardrail, in un cumulo di lamiere accartocciate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118 con tre ambulanze.

I due feriti sono stati soccorsi e portati al Civico dove sono stati sottoposti agli esami diagnostici. I medici hanno escluso la riserva sulla vita ma entrambi avrebbero riportato gravi conseguenze. Sono inoltre stati richiesti i test per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol o sostanze stupefacenti, ma i risultati sono attesi nei prossimi giorni. Gli agenti dell’Infortunistica hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità della parti coinvolte.