Incidente in viale Regione, sbanda con l’auto e si schianta contro un muro: un ferito

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro. Incidente nella notte in viale Regione Siciliana, all'altezza del civico 8701, vicino alla sede della Dhl Express. Alla guida del mezzo, una Seat Ibiza di colore nero, un uomo di 57 anni che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al Policlinico dov'è entrato in codice giallo. Sul posto la polizia e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che indagano sull'episodio.

Secondo una prima ricostruzione l'auto del 57enne, risultata poi sprovvista di copertura assicurativa, sarebbe l'unica coinvolta nell'incidente. La polizia municipale ha chiesto ai sanitari del Policlinico di eseguire in ospedale l'alcol test in maniera tale da chiarire quali fossero le condizioni psicofisiche dell'automobilista. Nonostante il violento impatto le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.