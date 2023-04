Incidente in viale Regione, due feriti e code chilometriche

Tre auto e due moto sono rimaste coinvolte oggi pomeriggio in un tamponamento in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Pitrè, in direzione Catania. Due persone sono rimaste ferite nell'impatto. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. L'incidente ha provocato lunghe code sulla circonvallazione. Paralizzata anche la carreggiata laterale e la rotonda di piazza Einstein.