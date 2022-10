Incidente in viale Regione, tamponamento fra sei mezzi e traffico in tilt

Sei auto coinvolte in un maxi incidente sulla Circonvallazione. Il traffico in viale Regione è andato in tilt dopo il tamponamento fra sei mezzi - quattro auto, un minivan e un furgone - registrato nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza di viale Michelangelo. Il bilancio è di cinque feriti: quattro hanno riportato escoriazioni e traumi lievi mentre una quinta persona è stata portata al pronto soccorso del Cervello dov'è entrata in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e gestito le lunghe code.