Incidente in viale Regione Siciliana all'altezza di via Perpignano, traffico rallentato

Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto stamattina all'alba, intorno alle 5, in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Perpignano, sulla corsia in direzione Catania.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che conduce le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto. Fortunatamente nessuna delle persone a bordo delle vetture ha riportato gravi conseguenze. Il traffico invece ha subito ripercussioni per tutta la mattina, dato che la carreggiata è stata ristretta per consentire ai vigili urbani di effettuare i rilievi.