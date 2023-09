Incidente in viale Regione, tamponamento fra 3 auto: traffico in tilt

Traffico in tilt in viale Regione Siciliana per un incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le 11, nella corsia in direzione Catania, all'altezza di via Pitrè. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. La circolazione è andata in tilt, con code chilometriche (segnalate auto in fila già dalla rotonda di via Leonardo da Vinci). Non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica polizia municipale che indagano per ricostruire la dinamica.

Polizia municipale impegnata anche in Favorita, a causa di uno scontro auto-moto. Ad avere la peggio un 41enne alla guida di una Vespa 125 finito in ospedale in codice giallo.