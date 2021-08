Incidente in viale Regione Siciliana, col furgone contro un mezzo fermo per lavori: morto un uomo

E' avvenuto nella carreggiata in direzione Catania, poco prima di via Oreto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118, che lo hanno soccorso e portato in ospedale. Qui però il suo cuore ha smesso di battere. Indaga la polizia municipale

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio in viale Regione Siciliana, nella carreggiata in direzione Catania poco prima di via Oreto. Il conducente di un furgoncino - Francesco Paolo Randazzo, 69 anni - ha perso il controllo del mezzo, urtando un altro veicolo che stava effettuando dei lavori. Nell'impatto si è procurato una ferita al volto e il 118 lo ha stabilizzato e portato in ospedale. Il quadro si è però complicato e il suo cuore ha smesso di battere. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Le pattuglie della sezione infortunistica dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.