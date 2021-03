Incidente in viale Regione, auto finisce su una fiancata: traffico rallentato

Il conducente di una Lancia Y stava percorrendo la corsia centrale in direzione Catania quando, giunto all'altezza di via Altofonte, ha perso il controllo. Non risultano coinvolti altri mezzi

Un incidente si è verificato stamani in viale Regione, nella corsia centrale in direzione Catania. Un automobilista, giunto all'altezza di via Altofonte, ha perso il controllo della sua Lancia Y, che è finita su una fiancata. Non si conoscono le condizioni dell'automobilista. Non risultano coinvolti altri mezzi, ma l'incidente ha creato rallentamenti alla circolazione.

Gallery