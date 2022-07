Auto si ribalta in viale Regione all'altezza di Trionfante: due donne ferite, una è in codice rosso

E' di due donne ferite, una in codice rosso trasportata al Policlinico e l'altra in codice giallo al Civico, il bilancio di un incidente avvenuto poche ore fa in viale Regione Siciliana all'altezza di Trionfante Antichità.

Entrambe le donne, di 44 anni, viaggiavano in direzione Messina su un'auto che si è ribaltata. Una terza persona ha riportato un trauma alla mano ma ha rifiutato i soccorsi, che sono stati tempestivi.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e il coinvolgimento nell'incidente di un'altra macchina. Sul posto è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale, assieme a vigili del fuoco e carabinieri. Il traffico è stato deviato nella corsia centrale della circonvallazione, si registrano rallentamenti.