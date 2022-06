Incidente in viale Regione, caos e traffico dopo lo scontro fra tre auto

Caos in viale Regione dopo lo scontro fra tre auto. E' iniziata con il traffico in circonvallazione questa mattinata a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi: una Volkswagen Golf, una Ford Fiesta e una Lancia Musa. Un impatto non particolarmente violento ma che ha creato disagi alla circolazione, mettendo in difficoltà i viaggiatori della domenica ma anche molte persone che dovevano raggiungere l'aeroporto. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e le squadre di pronto intervento per la rimozione dei veicoli.