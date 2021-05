Incidente in viale Regione, schianto nel sottopasso di piazzale Einstein: tre feriti gravissimi

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio in viale Regione Siciliana. Un furgoncino adibito al trasporto passeggeri, uno scooter Yamaha 400 e una Fiat Panda si sono scontrati mentre percorrevano il sottopasso all'altezza di piazza Einstein in direzione Villabate. La vettura, nell'impatto, si è capovolta. A bordo viaggiavano due ragazze, che si trovano in condizioni disperate. Un'altra persona coinvolta nello schianto è rimasta ferita gravemente. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. (Articolo in aggiornamento)