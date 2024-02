Incidente in viale Regione, 38enne cade dallo scooter e finisce in ospedale

Avrebbe perso il controllo del mezzo per poi cadere sull'asfalto. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio (mercoledì 7 febbraio) in viale Regione Siciliana, nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza dello svincolo per Bonagia. Alla guida del ciclomotore, una Vespa, c'era un 38enne che è stato soccorso e portato con l'ambulanza al Civico. Nonostante i traumi riportati a causa della caduta, le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.

I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 e gli agenti delle volanti di polizia che si sono occupati del traffico. Successivamente è arrivata una pattuglia dell'Infortunistica della polizia municipale che ha eseguito i rilievi per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, ma al momento non è possibile escludere che qualche automobilista abbia effettuato un sorpasso ravvicinato facendo perdere l'equilibrio al 38enne.

Altri tre gli incidenti sono avvenuti tra la notte e questa mattina. Il primo intorno alla mezzanotte in viale Margherita di Savoia, in Favorita. A scontrarsi una Kawasaki e una Triumph guidate da due ragazzi poco più che ventenni che, insieme a una passeggera, sono stati soccorsi e portati a Villa Sofia dove sono entrati in codice giallo. Gli esami eseguiti dai medici hanno escluso gravi conseguenze e così i pazienti sono stati dimessi.

Ricoverati nello stesso ospedale i conducenti di una Hyundai i10 e di una Fiat Panda. Le due auto, guidate rispettivamente da un ragazzo di 25 anni e da una donna di 44, si sono scontrate intorno alle 3 in via Resuttana, all'incrocio con piazza Giovanni Paolo II. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari dal 118 e portati insieme a una passeggera della Hyundai in ospedale ma sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni.

L'ultimo incidente è avvenuto stamattina in salita Belmonte, a pochi passi da Villa Igiea. Ancora da ricostruire la dinamica dello scontro tra un Piaggio Beverly, guidato da un uomo di 64 anni, che per cause ancora da accertare si è schiantato contro un autocarro.