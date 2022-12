Incidente in viale Regione, scontro tra un'auto e un tram: ferite due donne e una bambina

Scontro fra un'auto e un tram in viale Regione Siciliana. L'incidente si è verificato poco dopo le 12.30 di oggi, non lontano da via Pitrè. Il bilancio è di tre feriti: l'automobililsta, una sessantenne poi portata al Civico, e due passeggere dell'Amat, una donna di 36 anni e una bambina di 3 che sono state portate a Villa Sofia per accertamenti. Dopo l'intervento dei vigili la macchina è stata rimossa e la circolazione ripristinata.

Secondo una prima ricostruzione la conducente dell'auto - che stava percorrendo la circonvallazione nella carreggiata centrale in direzione Trapani - avrebbe imboccato lo svincolo che si trova poco prima di via Portello per immettersi nella strada laterale. Poi il violento impatto con il mezzo della linea 4, quella che collega la stazione Notarbartolo e corso Calatafimi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La marcia del tram è regolata da semaforo e dunque i vigili dovranno chiarire se l'automobilista abbia attraversato i binari quando il semaforo era rosso.