Protagonista un automobilista che, nonostante l'impatto e il "salto" oltre la barriera metallica, non avrebbe riportato gravi ferite. Dopo l'accaduto il traffico è sprofondato nel caos sino all'intervento delle pattuglie della polizia municipale che, oltre ai rilievi, hanno gestito la viabilità in attesa di rimuovere l'utilitaria finita nell'aiuola spartitraffico che separa le due carreggiate.

Perde il controllo dell'auto sotto al ponte di via Belgio, forse anche a causa di una grossa pozzanghera, e finisce oltre il guardrail. L'incidente si è verificato questa mattina in viale Regione, nella carreggiata centrale, direzione Trapani.

Un automobilista, che viaggiava nella carreggiata centrale in direzione Trapani, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nell'aiuola spartitraffico

Incidente in viale Regione, auto fuori strada sotto al ponte di via Belgio: traffico in tilt