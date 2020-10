Tir si scontra con un'auto e si mette di traverso, lunghe code in viale Regione

Un brutto incidente, un uomo in codice rosso, il traffico in tilt. E' il bilancio dello schianto avvenuto nella notte tra un tir e un'auto. E' successo all'ingresso dell'autostrada Palermo-Mazara, nei pressi del ponte di via Belgio, in direzione Trapani. I due mezzi, per cause da accertare, si sono scontrati "e a riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente del tir che è stato poi portato in ospedale, a Villa Sofia, dov’è entrato in codice rosso (non sarebbe comunque in pericolo di vita)", dicono dagli uffici di polizia.

Non ha riportato invece conseguenze gravi il conducente dell'auto, una Ford. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Complicate le operazioni di rimozione del mezzo pesante, che si è messo di traverso al centro della carreggiata. Per questo motivo in mattinata si sono create lunghe file. Il traffico è stato deviato sulla corsia laterale della circonvallazione.

(Foto del traffico in basso di Alessandro Butera e Fabrizio Caravello)

