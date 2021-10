Incidente in viale Regione, sbanda con l’auto e finisce sul guardrail

Sbanda con l’auto e finisce nell’aiuola spartitraffico. Un incidente si è verificato questa mattina in viale Regione, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza del ponte di via Belgio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno soccorso l’automobilista che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Registrati rallentamenti al traffico.