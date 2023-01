Viale Regione, grave incidente con feriti all'altezza di via Giafar: traffico paralizzato

Un grave incidente stradale fra tre auto si è verificato oggi in viale Regione, nel tratto finale dell'autostrada A19, diramazione per via Giafar. La dinamica e le cause dell'impatto sono ancora da accertare. Alcuni dei coinvolti nello scontro al momento risultano feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Si registrano lunghe code in direzione di Palermo. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, la Polstrada, ma anche ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L'Anas fa sapere che è stata istituita temporaneamente l'uscita obbligatoria allo svincolo Porto-via Giafar.





Articolo in aggiornamento