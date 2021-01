Tamponamento fra 3 auto in viale Regione, tre feriti: coinvolta una volante della polizia

Scontro fra tre auto in viale Regione. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, nella carreggiata in direzione Catania, poco prima di piazzale Einstein (ex rotonda di via Leonardo da Vinci). Fra i mezzi coinvolti nel tamponamento anche una volante della polizia. I feriti - un automobilista e due agenti - sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale per accertamenti. Nessuno però si troverebbe in pericolo di vita. Illeso invece il conducente della terza macchina. In pochi minuti il traffico è andato in tilt e si sono formate lunghe code. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale per gestire il traffico ed eseguire i rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.