Incidente in viale Regione, 86enne si schianta con una Mercedes contro il guardrail

Avrebbe perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro il guardrail, terminando la sua corsa dopo una violenta carambola. L'incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi in viale Regione Siciliana, nella carreggiata laterale in direzione Catania, a circa 150 metri dallo svincolo che porta all'ospedale Cervello. Al volante del mezzo, una Mercedes E220d, c'era un uomo di 86 anni che se l'è cavata con qualche escoriazione.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. In poco tempo sono intervenute un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia municipale che ha eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, ma resta da chiarire se l'incidente sia legato a un problema tecnico o a una manovra sbagliata. L'automobilista, D. V. le iniziali, ha rifiutato il trasporto in ospedale e l'auto è stata rimossa.