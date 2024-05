Samuele Fuschi, 38 anni, ha perso la vita questo pomeriggio all'altezza di Bonagia mentre era in sella al suo scooter. Il suocero: "Mio genero stava andando a lavorare, aveva 4 figli. Non ci sono parole". Da chiarire la dinamica. L'uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa della buca o addirittura potrebbe esserci finito dentro

VIDEO | Il tragico incidente in viale Regione, la rabbia del figlio: "Papà morto per una buca, non è possibile"