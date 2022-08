Incidente con la moto in viale Regione, morto dopo una settimana il 57enne rimasto ferito

Non ce l'ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito una settimana fa nel violento scontro con un'auto in viale Regione Siciliana, all'altezza di Leroy Merlin. Fabrizio Manno, 57 anni, è morto oggi. L'uomo era arrivato in condizioni disperate al Trauma center di Villa Sofia, dov’era entrato in codice rosso.

Manno viaggiava in sella a una Yamaha R1. Poco dopo lo svincolo che dall'A29 porta verso l’ospedale Cervello, si era scontrato con una Dacia Duster guidata da un 56enne. Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti erano intervenuti i sanitari del 118. Poi i soccorsi e il trasferimento in ospedale. Troppo gravi però le ferite riportate nell'impatto.