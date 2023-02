VIDEO | L'incidente mortale in viale Regione, le immagini dopo lo schianto

A perdere la vita il conducente di un furgone, Emanuele Grupposo di 50 anni. L'impatto è avvenuto prima delle 16 con un camion della Reset all'altezza del bingo Las Vegas, in direzione Catania. Chiusa al traffico la carreggiata centrale. Lunghe code e traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia da via Pitrè a via Ernesto Basile