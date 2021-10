Incidente in viale Regione, si ribalta un’auto: ferita una donna

Incidente in viale Regione Siciliana. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza di via Nave. Ad avere la peggio è stata una donna che si trovava a bordo di un’auto che si è ribaltata. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa sul posto. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Da chiarire se nell’incidente siano coinvolti altri mezzi.