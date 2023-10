Incidente in viale Regione Siciliana, scontro fra auto nella notte: due feriti

Incidente nella notte all'incrocio tra viale Regione Siciliana e corso Calatafimi. E' di due feriti il bilancio dello scontro fra un'Alfa Romeo 159 e una Ford C-Max avvenuto poco prima delle sei. Alla guida dei mezzi c'erano un uomo di 44 anni (G. F. le iniziali) e un altro di 64 (L. P.), soccorsi dal personale del 118 e portati rispettivamente all'Ingrassia e al Policlinico. Nonostante la botta nessuno dei due fortunatamente avrebbe riportato gravi conseguenze.

Dopo lo scontro sono intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione le due macchine percorravano corso Calatafimi in direzioni opposte quando l'automobilista che scendeva verso il mare avrebbe svoltato per immettersi nella parallela della circonvallazione. Quindi l'impatto. I vigili hanno acquisito alcune testimonianze e le immagini delle telecamere che serviranno ad accertare il funzionamento del semaforo.