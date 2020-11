Incidente in viale Regione, schianto in scooter contro le barriere in cemento: gravi 2 fratelli

Due fratelli ricoverati in codice rosso dopo uno schianto con lo scooter in viale Regione Siciliana. L'incidente si è verificato ieri sera nella carreggiata centrale, direzione Trapani, all’altezza del supermercato Lidl. Secondo una prima ricostruzione il conducente del mezzo, un Piaggio Beverly, avrebbe perso il controllo finendo contro le barriere in cemento installate dal Comune per i lavori di consolidamento del canale Mortillaro.

A segnalare l’incidente avvenuto intorno alle 20.30 sono stati altri automobilisti vedendo i due ragazzi distesi per terra e lo scooter distrutto, ridotto a un ammasso di plastica e metallo dopo l’impatto contro il guardrail. I fratelli - R.G. (29 anni) e F.G. (del quale non si conosce l’età) - sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati con l’ambulanza all’ospedale Villa Sofia.

Dopo i primi accertamenti i medici, intorno all’una, hanno escluso la riserva sulla vita. Sull’episodio indagano gli agenti dell’Infortunistica che hanno effettuato i rilievi stradali per chiarire se oltre allo scooter siano coinvolti altri mezzi. Richiesti sia il test alcolemico che quello tossicologico per chiarire in quali condizioni si trovasse il 29enne al momento dell'incidente.